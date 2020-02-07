كايلي جينر تمنع دخول هذه الأطعمة إلى المنزل بسبب ابنتها

أكدت العارضة الشهيرة كايلي جينر، أنّها منعت دخول الفول السوداني إلى منزلها، بسبب إصابة ابنتها ستورمي بالحساسيّة.

وقالت جينر في فيديوهات يوميات " Harper’s Bazaar " إنّها منعت كذلك كل المكسرات من الدخول إلى منزلها، وأكّدت أنّها تتّبع نمطاً غذائياً صحياً لابنتها، وأنّها تحرص على أن تتناول ستورمي الفاكهة الطازجة وتحديداً التوت الأزرق، كما تتناول أيضاً الديك الرومي كما كشفت عن أنواع الأطعمة التي تفضّلها ابنتها.

وكانت كايلي، قد أعلنت في وقت سابق، عن رغبتها بإنجاب أربعة أطفال، وقالت إنّها لا ترى نفسها سوى أماَ لأربعة أطفال، وأنها لا تزال في الـ22 من عمرها، وأمامها وقت طويل لتأسيس عائلة كبيرة، لكنّها تضع أمام السنوات السبعة المقبلة لتحقيق حلمها.

يذكر أن كيلي جينر وصديقها ترافيس سكوت، احتفلا قبل أيام بعيد ميلاد ابنتهما ستورمي في حفل خيالي، إذ قامت كايلي بتصميم مدينة ألعاب ضخمة خاصة بابنتها، وأعطت المدعوين خارطة للمكان ليسهل عليهم المشي فيه.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "دايلي ميل"، فإن كايلي عملت على تصميم بوابة تلك المدينة على شكل وجه ابنتها ستورمي، ولم تكتف بذلك، بل قامت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد لتحمل شكل وجه ابنتها، فأينما التفتّ ستجد ستورمي في كل مكان.

وقد كان حفل عيد الميلاد أشبه بالكرنفال فجاء مليئا بالألعاب الكلاسيكية والراقصين والبهلوانيين، كما ضم متجرا مليئا بالبضائع الخاصة فقط بالمناسبات.

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وقد تمكن الضيوف من الحصول على تي شيرت أو هودي، مكتوب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي"، كما كان بإمكان الضيوف الصغار اللعب في حفرة كرة على شكل حرف S.

وتضمنت السهرة ثلاثة أقسام مختلفة، أحدها مخصص لستورمي واثنان آخران كانا مستوحيان من أفلام الأطفال "فروزن" و "ترولز".

واختارت كايلي أن ترتدي وابنتها ستورمي طقما مكونا من قميص وبنطلون من اللون الوردي، من طراز "Saks Potts" ويبلغ ثمنه قرابة 305 دولارات أمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كايلي جينر أنفقت حوالي مئة ألف دولار أميركي للاحتفال بعيد ميلاد طفلتها.

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