صور: ريم سعيدي في المطبخ وطفلتها الرضيعة تشاركها الطبخ

عادت عارضة الأزياء ريم السعيدي مع زوجها الإعلامي وسام بريدي إلى بيروت، بعد أسابيع من وضعها ابنتها الثانية آيا صوفيا في روما، وقد رافقتهما في الرحلة ابنتهما بيلا التي تبلغ من العمر عاماً واحداً.

وفور عودتها، دخلت ريم إلى المطبخ لتعدّ الطعام بنفسها، وحملت معها ابنتها الرضيعة، وقد بدت غاية في الرشاقة.

وكتبت ريم عبر حسابها على انستقرام "أعود إلى منزلي، إلى مطبخي، أحب الطبخ وإعداد الطعام لعائلتي، خصوصاً إذا كنت أتشارك هذه اللحظة معها"، في إشارة إلى طفلتها.

ريم تطبخ مع ابنتها

وكانت ريم قد تحدّثت في منشور سابق مع معاناتها من قلة النوم وقالت إنّها في الرابعة فجراً، تتنقّل بين سريرين، سرير بيلا التي تريدها إلى جانبها، وسرير آيا صوفيا التي تريد أن ترضع. وتساءلت ريم كيف استطاعت جدّتها الاهتمام بـ12 عشر ولداً، بينما تجد هي المهمّة شاقة مع طفلتين.

يذكر أن ريم نشرت صورة لـ آيا صوفيا وخبأت وجهها، وقالت إنّها ستكشف عن وجهها عندما توافق هي وزوجها وسام بريدي على ذلك.

وكانت ريم قد نشرت صورة سابقة لطفلتها، ولم تظهر وجه الطفلة وكتبت منشوراً طويلاً كشفت فيه للمرّة الأولى عن معاناتها خلال الحمل وكتبت "لم تكن تلك الفترة سهلة على الإطلاق. من اليوم الأوّل غثيان ومن ثم مخاض مبكر وألم. لكنّنا فعلناها معاً يا ملاكي".

وسام بريدي وريم السعيدي مع ابنتهما

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وتابعت ريم "شكراً يا ملاكي لأنّك اخترتنا أنا ووسام بريدي عائلة لك، عذراً كنّا مشغولين بشقيقتك آخر 38 أسبوعاً لكنّنا نحبّك أكثر ممّا تتخيّلين".

وأكملت ريم منشورها المؤثر "أنت وشقيقتك سعادتنا، وأعدكما أن أحميكما طوال حياتي، وسأكون معكما طالما أنتما بحاجة إلي".

في رحلة العودة الى بيروت

في رحلة العودة الى بيروت

يذكر أن ريم ووسام تعرّفا في برنامج "رقص النجوم" الذي يقدّمه وسام وشاركت فيه ريم يومها وخرجت من التصفيات الأوّلية، لتخسر اللقب وتفوز بقلب وسام وتتكلّل علاقتهما بالزواج في خريف 2017.