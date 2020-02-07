ديانا حداد تنشر صورة حميمة مع شاب وسيم وتعترف: هذه أكبر أخطائي

اعترفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بما أسمته أكبر أخطائها، وقالت إنّها لم تكن تحب نفسها كفاية.

وكتبت ديانا عبر حسابها على "انستقرام" منشوراً جاء فيه"من اكبر أخطائي اني ما كنت احب نفسي كفاية .. اما الان الحمدلله اهتمامي بحبي لنفسي زاد أضعاف الأضعاف وعرفت قيمة نفسي اكتر من الاول".

وتابعت ديانا "الانسان بيوصل لعمر معين انا بسميه عمر النضوج الفكري بتتغير نظرته وحكمه للأمور .. يعني الأشياء اللي كانت تزعجني قبل ما عدت شوفها قدامي الحمدلله لأن ارتفع وعيي وصرت حب نفسي ودللها اكتر".

وختمت قائلة "حبايبي هاي مش انانية بالعكس حب الذات اساس الثقة والنجاح والسعادة والعطاء ".

وكانت ديانا قد نشرت صورة لها مع رجل وهي تحتضنه وأسمته القلب الحنون، ولم ترد على متابعيها الذين سألوها عن هويته، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها مع رجل بعد طلاقها من زوجها المخرج سهيل العبدول قبل سنوات.

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يذكر أنّ ديانا، احتفلت بتخطي كليب أغنيتها "إلى هنا" عتبة المئة المليون مشاهدة وكتبت شكراً إلى جمهورها جاء فيه" الحمدالله إلى هنا تخطت حاجز المئة مليون مشاهدة على قناتي الرسمية في موقع اليوتيوب. نجاح جديد أضيفه الى مشواري الفني، أشكركم حبايبي على دعمكم المتواصل، ومشاركتكم دائماً النجاحات والتميز، وان شاء الله مستمرة في مشواري عبر الإستمرار في طرح الأعمال الغنائية اللي صارت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة وقريباً جداً أغنية منفردة جديدة من اللون البدوي بعنوان (( ما حد يحس بالعاشق )) إنتهيت من تسجيلها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، ورح تنزل خلال الأيام المقبلة، والعمل يحمل كلمات متميزة تخص العشاق".

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