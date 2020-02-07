“علاقة جنسية انتهت بفاجعة”.. مصري يكشف تفاصيل صادمة عن قتله لعشيقته في الصحراء

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 03:54 مساءً - تخلص رجل من عشيقته، أثناء علاقة آثمة، استمرت لمدة ٢٠ دقيقة داخل سيارة بمنطقة صحراوية في مصر، ثم تركها بملابسها الداخلية وفر هاربا.

ولجأ الرجل إلى كتم أنفاس الضحية بعد نشوب خلاف بينهما أثناء العلاقة الجنسية فاضطر إلى قتلها.

وبعد القبض عليه، قال المتهم في التحقيقات، إنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها الجنس معها، مشيرا إلى أنه يوم ارتكاب الجريمة تواعدا على اللقاء في منطقة صحراوية، ثم حدثت مشادة بسبب اعتقادها بأنه سيفضحها وقامت بصفعه.

وأشار إلى أنه بعدما تأكد من مفارقتها للحياة، استولى على ملابسها وهاتفها المحمول، واحتفظ بهم داخل السيارة.