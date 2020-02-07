برنامج "إعداد صنّاع الأمل" حاضنة إماراتية لقادة العمل الإنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتبنى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية العديد من برامج العمل الإنساني لخدمة البشرية ويمثل برنامج "إعداد صناع الأمل"، إحدى أبرز مبادرات المؤسسة الذي يهدف إلى صقل الشباب الإماراتي، وتطوير كوادر قيادية وإدارية في مجال العمل الإنساني.

ويعمل البرنامج على تزويد الشباب بالمعارف والخبرات والأدوات وأفضل الطرق والممارسات المستلهمة في صناعة التغيير الإيجابي وغرس ثقافة الأمل وتمكين المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة والتصدي لأبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وينظم البرنامج مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني وبإشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ويجمع بين المنهج الأكاديمي والتدريب الميداني على نحو مكثف، مع التركيز على الجانب العملي والرحلات الميدانية في المجتمعات الأقل حظا خارج دولة الإمارات.

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ويخوض المنتسبون في المرحلة الأولى من البرنامج ورش عمل سيتم تنظيمها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، لتلقي المعارف الضرورية، قبل أن ينطلقوا في المرحلة الثانية في رحلة ميدانية خارج دولة الإمارات يعملون فيها ضمن فرق تخدم مجتمعا محليا في إحدى القرى المحتاجة في منطقة نائية تصنف ضمن الأماكن الأقل حظا، وسيتم عرض مشاريع صناع الأمل الإماراتيين على لجنة متخصصة للحصول على الدعم المادي والمعنوي، لمتابعتها وتطويرها وتوسيع آفاقها.

وسيتم توثيق البرنامج التدريبي من خلال برنامج تلفزيوني من 4 حلقات يبث عبر تلفزيون دبي في رمضان المقبل بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام بهدف توثيق هذه التجربة واستخلاص العديد من الرسائل والقصص الملهمة ومشاركتها مع الناس، وتقديم مجموعة من النماذج الإماراتية الملهمة للعالم العربي من صناع الأمل الشغوفين الساعين إلى أن يكونوا جزءا من منظومة العطاء الإماراتية.

ويهدف برنامج "إعداد صناع الأمل" إلى المساهمة في بناء قاعدة شبابية من أبناء وبنات الإمارات مؤهلين للتعامل مع التحديات الإنسانية الإقليمية والدولية، وتعريف المنتسبين للبرنامج بأحدث التطورات والممارسات في العمل الإنساني والتنموي وتوفير كافة الأدوات اللازمة لدعم الجهود الإنسانية بطريقة مستدامة ومبتكرة، وتفعيل التواصل بين الأفراد والمجتمع والمؤسسات والمنظمات الإنسانية للمساهمة في العمل الإنساني، علاوة على سرد قصص متميزة واكتشاف نماذج محلية ملهمة للعمل الإنساني وصناعة الأمل.