أدهم نابلسي يخاطر.. هل ينجح؟

يستعد الفنان أدهم نابلسي لاطلاق أغنية جديدة قريباً جداً بالأغنية باللهجة اللبنانية رومانسية وهادئة ومختلفة.

شدد “نابلسي” في لقاء تلفزيوني الى أنه يخاطر بهذا العمل لأنه مختلف عما سبق وقدمه.

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في الوقت نفسه يعمل “نابلسي” على ألبوم جديد قد يطرحه في نهاية عام 2020 في حال كان قد انتهى من كل التفاصيل المتعلقة به.

آخر أعمال الفنان أدهم نابلسي أغنية بعنوان “حدا ما بينتسى”، وهي من كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. أطلقها على طريقة الفيديو في اغسطس 2019 حيث حقق العمل المصور الذي وقعه المخرج بهاء خداج نجاحاً لافتاً.

من جهة أخرى، يلتقي أدهم الجمهور لأول مرة في تركيا بحفل فني سيحييه يوم الجمعة 14 شباط في فندق Grand Cevahir بمناسبة عيد الحب.