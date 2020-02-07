Feb 07, 2020
يستعد الفنان أدهم نابلسي لاطلاق أغنية جديدة قريباً جداً بالأغنية باللهجة اللبنانية رومانسية وهادئة ومختلفة.
شدد “نابلسي” في لقاء تلفزيوني الى أنه يخاطر بهذا العمل لأنه مختلف عما سبق وقدمه.
في الوقت نفسه يعمل “نابلسي” على ألبوم جديد قد يطرحه في نهاية عام 2020 في حال كان قد انتهى من كل التفاصيل المتعلقة به.
آخر أعمال الفنان أدهم نابلسي أغنية بعنوان “حدا ما بينتسى”، وهي من كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. أطلقها على طريقة الفيديو في اغسطس 2019 حيث حقق العمل المصور الذي وقعه المخرج بهاء خداج نجاحاً لافتاً.
من جهة أخرى، يلتقي أدهم الجمهور لأول مرة في تركيا بحفل فني سيحييه يوم الجمعة 14 شباط في فندق Grand Cevahir بمناسبة عيد الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر أدهم نابلسي يخاطر.. هل ينجح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.