جيهان خليل: أفكاري الشخصية جريئة.. وأريد رجلا ولا تهمني جنسيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المغربية جيهان خليل، سعادتها بالمشاركة ضمن أبطال فيلم "رأس السنة"، الذي تم طرحه في دور السينما، الثلاثاء الماضي.

وقالت جيهان في لقاء مع "فوشيا" على هامش العرض الخاص للفيلم: "سعيدة بالتجربة، أحداث الفيلم تمر في يوم واحد فقط، ولكن هذا لا يمثل هاجسا بالنسبة لفريق العمل، الأمر مرهق وصعب على المؤلف أو المخرج، أما أنا كفنانة فالموضوع لا يمثل أزمة".

وأضافت: "على مستوى الكتابة، يكون من الصعب للغاية صياغة هذا الكم من الأحداث في يوم واحد فقط، ولكن بشكل عام، السيناريو كان رائعا للغاية".

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، شيرين رضا، أحمد مالك، علي قاسم، وهدى المفتي، وجيهان خليل، تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة المتوسطة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

وعن ارتباطها عند الجمهور بالجرأة، خاصة أنها غالبا ما تعتمد ملابس جريئة في إطلالاتها على السوشيال ميديا، قالت جيهان خليل: "على المستوى الفكري والشخصية قد أكون جريئة نوعا ما، ولكن في العمل، أنا أشبه الناس جميعا".

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وأضافت: "لا أعلم لماذا تم تصنيف الفيلم على أنه +18، قد يكون هناك أسباب لا أعرفها، ولكن وجهة نظري أن الفيلم لا يحتوى على ما يستحق هذا التصنيف".

وأردفت: "خضت تجربة الرعب والإثارة في فيلم 122، والآن أجهز لفيلم اليوم الـ13، هو رعب أيضا ولكن مختلف تماما عن 122، وهو أول فيلم 3D، كما أنني أستعد أيضا لفيلم صندوق الدنيا".

وعن احتمالية ارتباطها عاطفيا خلال الفترة المقبلة، قالت الفنانة المغربية: "لا يوجد شيء حاليا على مستوى القلب والعاطفة، ولكن قد يحدث قريبا".

واختتمت: "لا تفرق معي جنسية الشخص الذي سأرتبط به ولا أهتم بهذا الأمر تماما، أريد أن يكون رجلا فقط".

يذكر أن جيهان خليل شبهها كثيرون بالفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وعلقت على هذا التشبيه قائلة: "سعيدة جدا بهذا التشبيه لأنني أحبها للغاية، وعرفتها عن قرب عندما كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج آراب كاستينج وأنا كنت ضمن المتسابقين".