"بركان رامز" أحدث برامج رامز جلال في رمضان.. هذه تفاصيله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان المصري رامز جلال، تحضيراته لبرنامجه الجديد الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث استقر على الفكرة الرئيسية للمقلب الذي سينفذه في النجوم هذا العام.

وينفرد "فوشيا" بتفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، حيث سيكون بعنوان "بركان رامز"، وسيتم تصويره في جزيرة بدولة الفلبين.

ولا تختلف فكرة البرنامج الرئيسية، عن الأفكار التي اعتاد رامز الظهور بها كل عام، إذ يخدع الضيف الذي يأتي على أنه سيقدم إعلانا لمنتج ما في مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان في كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

وأوضحت مصادر "فوشيا" أن رامز جلال يسعى إلى انتقاء النجوم المشاركين معه بعناية هذا العام، وقد يعتمد على جلب عدد من النجوم الأجانب، مثلما فعل في أوقات سابقة، عندما نفذ مقلبا في النجم الهندي شاروخان وباريس هيلتون وغيرهم.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج سيكون ذا تكلفة إنتاجية تفوق كل برامجه السابقة، وسيتم عرضه على فضائية "إم بي سي مصر" كما جرت العادة في السنوات الماضية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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وكانت شائعة وفاة رامز جلال قد انطلقت بسرعة البرق في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث قيل إنه كان يقوم بتنفيذ أحد المقالب في البحر الأحمر فهاجمته سمكة قرش كبيرة أدت إلى وفاته، ومن هنا تفاعل الجمهور مع الخبر على أنه حقيقي وبدأوا في تداوله.

ومن جانبه، أعرب حينها الفنان ياسر جلال عن استيائه إزاء انتشار خبر وفاة شقيقه، مؤكدا أن هذا الخبر ما هو إلا شائعة سخيفة.

وأضاف ياسر جلال في تصريح لـ"فوشيا" أن هذا الخبر تسبب في أذى نفسي للأسرة خاصة أن رامز لم يكن متواجدا في المنزل وقتها واتصل به على الفور للاطمئنان عليه.

وطالب الفنان المصري الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي شائعة، مهاجما من نشرها بأنه مروج شائعات محترف حيث اختار الشائعة من طبيعة عمل رامز جلال في برامج المقالب وهو ما أدى إلى انتشارها.