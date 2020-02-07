بعد شهر من انفصاله.. هل ماشين كيلي بعلاقة جديدة مع ديمي لوفاتو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهد مغني الراب ماشين كيلي، 29 عاما، برفقة المغنية الأميركية ديمي لوفاتو، 27 عاما، أثناء مغادرتهما أحد النوادي الليلية في الثانية صباحا يوم الأربعاء.

وقد التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور للاثنين، وهما في طريقهما إلى السيارة من "سوهو هاوس، وهو ناد للأعضاء فقط في لوس أنجلوس".

وخرج كل من لوفاتو وكيلي معا، ولكن يبدو أنهما استقلا سيارتين منفصلتين، ورغم ذلك، قال مصدر لمجلة Page Six الأمريكي اتجه كيلي بسيارته الأستون مارتن خلف سيارة لوفاتو نحو شقة نجم البوب.

في الشهر الماضي، كانت شائعات قد طالت كيلي، حول ارتباطه بشقيقة المغنية المعروفة مايلي سايروس الصغرى، نواه سايروس، بعد أن شوهد الثنائي في إطلالة دافئة في حفلة غرامي بعد الحفلة.

كما سرت شائعات رومانسية الشهر الماضي حول كيلي وصديقته السابقة كيت بيكنسيل (صديقة بيت ديفيدسون السابقة) على الرغم من نفيهما أي ارتباطات عاطفية، ومع ذلك، نفت الممثلة، 46 عاما، أنها كانت تواعده بعد أن اقترحه أحد المتابعين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وفي نوفمبر، أكدت لوفاتو على ما يبدو أنها كانت في علاقة مع عارض الأزياء أوستن ويلسون بعد أن نشرت بعض لقطات عاطفية تجمعهما معا على موقع "إنستغرام".

ومع ذلك، كشف مصدر في ديسمبر/كانون الأول عن انفصال الثنائي بعد شهر واحد فقط من المواعدة، لأن لوفاتو "تركز على نفسها وعلى عملها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى التركيز على علاقتها بالله"، بحسب ما قاله المصدر ذاته.

جاء الإعلان عن الانفصال عقب رد لوفاتو على أحد متابعيها، حيث كشفت الخبر مؤكدة أنها والموديل الوسيم 25 عاما، قد انفصلا، وطالبت من متابعيها التغاضي عن ملاحقته بالتعليقات المسيئة.

لكن، وفي السياق ذاته أكد موقع "تي إم زد" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أنه على الرغم من مغادرتهما معا (لوفاتو وكيلي) في ساعات الصباح الباكر، يبدو أن الثنائي لا يرتبطان بعلاقة عاطفية.

وبحسب ما ورد كان الثنائي يجتمع مع صديق مشترك في النادي الشهير؛ كما غادرا سويا، لكن كل منهما ذهب في طريقه بشكل منفصل في سيارتيهما.