مي فاروق تطرح أغنية "الشتا" على يوتيوب

طرحت الفنانة مي فاروق أغنية جديدة بعنوان "الشتا"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "الشتا"، كلمات إبراهيم محمد، ألحان محمدى، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر مياسر أنور، الفيديو إخراج أحمد حمدي، وتصوير الغلاف جيمو.

تقول كلمات الأغنية: "ورجعنا تاني للشتا ولذكرياتنا.. ورجع الحنين.. رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور.. ورجع يمر قصاد عنينا شريط حياتنا.. ورجعنا تاني.. للأغاني.. ومج شاي.. فيه الدفا.. والمشي أوقات المطر.. والضحك أوقات الصفا".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد عباس يطرح أغنية "يتدلل" من ألبومه"شايفة أحلى" باليوتيوب

أغنية كازانوفا لمحمد رمضان تخرج من تريند اليوتيوب