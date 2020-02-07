تفاصيل وموعد حفل بهاء سلطان في ساقية الصاوي

يستعد المطرب بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الجمعة 6 مارس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بعد غياب طويل دام لسنوات عدة بسبب أزمته مع المنتج الفنى نصر محروس.

من المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وتتراوح أسعار تذاكر المقاعد إلى 5 فئات، وهي: 257، 307، 357، 407، 457 جنيهًا، فيما أقرت 157 جنيهًا لتذاكر الوقوف.

يشار إلى أن بهاء يقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها: "ياللي ماشي، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان، ومالنا، بدعي يارب.. ومجموعة أخرى.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

راغب علامة وبهاء سلطان ضيفا "صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة

نصر محرو س يعلق بشأن تعاون بهاء سلطان مع "روتانا"‎