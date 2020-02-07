مصطفى حجاج يشعل الإسكندرية بأجمل أغانيه الجمعة

يُحيي الفنان مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.

من المقرر أن يقدم "حجاج" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغاينه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، أبرزها: "زحمة حياتي، خطوة، يا منعنع، الوجع، 100 وش، آه يا حنان.. وغيرها.

يذكر أن المطرب مصطفى حجاج طرح أخيرًا عددًا من أغاني ألبومه الجديد، منها أغنية "آه يا حنان، جرح بعد جرح، بعدك حياتى تمام، هتزهزه، بناقصه، يا مصطفى يا مصطفى، يا عم الزعلان روق".

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