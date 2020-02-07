هاني شاكر يطرح أغنية مع ريهام عبد الحكيم احتفالا بعيد الحب

نشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو أغنيته الجديدة "عيد الحب" التي يطرحها تزامنا مع احتفالات عيد الحب. وقال شاكر في الفيديو الذي نشره: "انتظروني في عيد الحب بأغنية "عيد الحب" مع الصوت الجميل ريهام عبد الحيكم. وقالت ريهام: "استنوني في عيد الحب مع أمير الغناء العربي، وكل سنة وأنتوا طيبين". الأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير وتوزيع أسامة كمال. Advertisements قد يهمك ايضاً: رسالة مؤثرة من هاني شاكر إلى محمد منير هاني شاكر يبحث عن حل لأزمة محمد الشرنوبي

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