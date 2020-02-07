"رأس السنة" يقترب من نصف مليون جنيه في يومين

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، فيلم "رأس السنة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الخميس 6 فبراير، يومه الثاني بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ263 ألفًا و789 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 460 ألفًا و321 جنيهًا.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي.

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