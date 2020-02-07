كارمن سليمان وزوجها مع منى الشاذلي لأول مرة الجمعة

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" برومو حلقتها مع منى الشاذلي في برنامج معكم.

وعلقت كارمن: "لأول مرة أنا و مصطفى مع بعض في حلقة مختلفة، يارب تعجبكم، استنونا في معكم مني الشاذلي الساعة ٩ مساءً على سي بي سي".

وأحتفلت كارمن سليمان مؤخرا بعيد ميلادها ابنها زين، يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت ابنها زين.

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