فن ومشاهير

كارمن سليمان وزوجها مع منى الشاذلي لأول مرة الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" برومو حلقتها مع منى الشاذلي في برنامج معكم.

وعلقت كارمن: "لأول مرة أنا و مصطفى مع بعض في حلقة مختلفة، يارب تعجبكم، استنونا في معكم مني الشاذلي الساعة ٩ مساءً على سي بي سي".

وأحتفلت كارمن سليمان مؤخرا بعيد ميلادها ابنها زين، يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت ابنها زين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

كارمن سليمان تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بـ بصاتك  

سليمان تؤكد لن تسمح لأحد أخذ مكانها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان وزوجها مع منى الشاذلي لأول مرة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا