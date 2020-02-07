شكرا لقرائتكم خبر عن فى آخر ظهور لنجمة الإغراء ناهد يسرى: "كنت زى الفرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت نجمة الإغراء وصاحبة الأعمال الجريئة ناهد يسرى، مؤشرات البحث على جوجل، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلادها، وفى آخر ظهور لها خصت ناهد يسرى الخليج 365 بحوار خاص عام 2015 بعدما غابت عن الشاشات لمدة 25 عاما ، صرحت فيه بتصريحات جريئة كعادتها إذ قالت: "كنت زى الفرس بجرى ع الرابع.. والأفلام متنفعش من غير بوس.. ارتديت الحجاب ولم أعتزل.. وأديت أدوار إغراء بلا حرج واللى مش عاجبه أضربه بـ"الشلوت" .

وخلال الحوار ظهرت ناهد يسرى بالحجاب، ورغم ذلك لم تشعر بالندم من أعمالها، كما كشفت أنها حجت بيت الله الحرام 7 مرات و29 عمرة، وصرحت أنها لم تكن تصدق أن هناك حجابا فعلا حتى قرأت سورة النور: «وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن»، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وأنا مؤمنة ولا داعى للمكابرة.

وكشفت أنها تستضيف عمرو خالد فى بيتها ليلقى الدروس الدينية على ابنتها ورفيقاتها بالجامعة الأمريكية، وتعطى كلا منهن "طرحة" لتحضر الدرس بالحجاب، فتنزل من بيتها وهى محجبة رسمياً، ثم تعاود وتقول إن الأفلام ما تنفعش من غير بوس وطول عمر الناس بتحب البوس، وما ينفعش أدخل فيلم وأقول أنا ماتبسش أمال داخلة أعمل إيه أغتت وأقبض ؟!

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وحكت ناهد يسرى قصة زواجها الذى اخذها من عالم الفن والشهرة قائلة: "كنت زى الفرس بجرى ع الرابع، وكان الجميع يحبنى إلا أننى لم أكن أحب أحدا، وشعرت أننى أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لى بطلب الزواج رسمياً، ولم أعد زوجى بالاعتزال وهو لم يفرض علىّ ذلك، وفى ختام حوارها دعت الله أن يغفر لها ويحفظ لها زوجها وأولادها، ويحرم جسدها على النار.

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