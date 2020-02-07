شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم الفن فى عزاء الفنانة نادية لطفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى العديد من نجوم الفن الفنانة الراحلة نادية لطفى، أثناء تقديمهم واجب العزاء الذى أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعلى رأسهم الفنانة لبنى عبد العزيز، وإلهام شاهين، والنجم أحمد عبد العزيز، وصابرين ويوسف شعبان ، والفنان فاروق فلوكس، وفى التقرير التالى سنتعرف ماذا قال هؤلاء عن الحلوة نادية لطفى

النجمة الكبيرة نادية لطفى عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على إثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة الثلاثاء الماضى.

نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية فى العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقى عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عددا كبيرا من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنسانى منذ شبابها فكان لها دور مهم فى رعاية الجرحى والمصابين والأسرى فى الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثى عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنسانى.