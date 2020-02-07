شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أبطال مسلسل friends للاجتماع من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أبطال المسلسل الشهير "friends" للاجتماع معا من جديد بعد تقديم آخر أجزاء المسلسل عام 2004، حيث وافق الأبطال على تصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة HBO Max مع شركة "وانر بروس"، والتي تبث خلال الربيع المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أن البنود التي يجري بحثها تتضمن حصول كل من "الأصدقاء" الـ6 وهم: جينيفر أنيستون، ومات لوبلان ، وكورتني كوكس ، وماثيو بيري ، وليزا كودرو ، وديفيد شويمر على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" الـ10 في خدمتها الجديدة التي تنطلق في أبريل.

Advertisements

وكانت أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل، قائلة: "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم.. لذلك فنحن نحاول فقط.. نعمل على شيء ما".

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

ساهم مسلسل Friends بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.