شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تكره أحدا وتوقع خيرا".. زينة تضع 7 قواعد للسعادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاهد كثيرا من أجل العيش في سعادة، ولكن دائما ما تعرقلنا مشاكل وأزمات الحياة اليومية، الأمر الذى يجعل السعادة شيئا نادرا، ولكن الفنانة زينة، وضعت 7 قواعد من وجهة نظرها، لتحقيق هذه السعادة.



زينة تتألق فى جلسة تصوير

زينة، نشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها على "انستجرام"، من جلسة تصوير، وعلقت عليها قائلا قواعد السعادة ...

١- لا تكره احداً مهما اخطأ في حقك.

٢- لا تقلق أبدًا مهما بلغت الهموم.

٣- عش في بساطة مهما علا شأنك.

٤- توقع خيرًا مهما كثر البلاء.

٥- أعطِ كثيرًا ولو حُرمت.

٦- ابتسم ولو القلب يقطر دماً

٧- لا تقطع دعاءك لأخيك.

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واحتفلت زينة قبل أيام بعيد ميلادها، فيما شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة فى قضية الفنانة زينة وأحمد عز، وذلك بعد فتح القضية من جديد، حيث أقام معتز الدكر محامى زينة دعوى قضائية يطالب أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 والبالغة 800 ألف جنيه مصرى حيث امتنع عز عن دفعها رغم قرار المحكمة بإلزامه بها، وقدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ثروته.



زينة



زينة من جلسه التصوير

وأفادت مصادر لـ ”الخليج 365” بأن معتز الدكر محامى الفنانة زينة، قدم من ضمن مستنداته حول ثروة أحمد عز، عقده مع إحدى شركات الاتصالات التي قدم معها إعلاناً تقاضى فيه مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة أجره عن الأعمال الفنية التي قدمها العام الماضي حيث قام ببطولة فيلمين وأيضًا مسرحية تم عرضها في السعودية في السعودية ليتم إثبات أن دخل أحمد عز يتخطى 50 مليون جنيه في السنة.

كان أحمد عز، أقام دعوى الأيام الماضية يطلب فيه بالإشراف التعليمي لمدرسة طفليه عز الدين وزين الدين ونقلهما إلى مدرسة أخرى بمصروفات أقل من المتواجدين فيها حاليًا، ومن المقرر النظر فى الدعوى بجلسة 9 فبراير المقبل.

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر فى وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة، وحضر معتز الدكر وكيلًا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذي قضي فيه بالرفض.