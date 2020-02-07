شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى: شخصية «آيتن» فى «بنات ثانوى» عكسى تماما والان مع تفاصيل الخبر
وحول أولى تجاربها فى عالم السينما من خلال «بنات ثانوى» أكدت هنادى مهنى لـ«الخليج 365»، على سعادتها بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن الفيلم، مضيفة أنها منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو شعرت بأن الفيلم مهم، ولكن مع بداية التصوير شعرت بالقلق كلما اقتربوا من انتهاء الفيلم، خاصة أن موضوع الفيلم له عمق كبير.
وسردت «هنادى» كواليس الفيلم قائلة «المنتج عرض على الورق من بداية العمل، واخترت شخصية «آيتن» التى لعبتها بالفيلم لأنها مختلفة تمامًا، خاصة أنها جديدة عليا من حيث الموضوع أو اللوك خاصة مع ارتدائى الحجاب فى الفيلم بسبب الشخصية، وبالتالى راهنت على الدور ولم أهتم بعدد مشاهدتى ضمن أحداثه، لأن المهم بالنسبة لى كان تأثير الدور».
واستكملت «هنادى» حديثها حول علاقتها بزملائها من أبطال «بنات ثانوى» أثناء التصوير بقولها: «العلاقة كانت مميزة للغاية وكنا أصدقاء طوال التصوير مما انعكس على العمل بصفة عامة».
وتطرقت هنادى إلى شعورها أثناء تصوير أول فيلم سينمائى لها بقولها «كان شعور غريب أثناء عرض الفيلم تحديدًا داخل دور العرض السينمائية حينما كنت أشاهد الفيلم وأرى نفسى على الشاشة، وبالتأكيد شعور أسعدنى للغاية، لأن السينما فى حد ذاتها حلم كبير».
وعن التحضيرات التى قامت بها هنادى مهنا من أجل دور «آيتن» فى الفيلم قالت «شاهدت فيديوهات كثيرة على يوتيوب لسيدات تعانى من ضغط نفسى شديد مما يجعلها تقول أمورا وتفعل أشياء لا تؤمن بها، وذلك لأن شخصية «آيتن» منذ قراءة الورق للمرة الأولى وجدت عندها صراعا دينيا بداخلها يجعل نظرتها للأمور مختلفة».
وبخصوص الأمور التى تتشابه فى شخصية هنادى مهنا ودورها خلال أحداث «بنات ثانوى» أوضحت هنادى أنه لا يوجد أى أمور متشابهة بينها وبين «آيتن» نهائيًا بقولها «آيتن شخصية درامية للغاية وهادئة بينما أنا مثلما يعلم عنى الجميع «هايبر».. ولا أحب العيش فى دراما إطلاقًا».
كما كشفت الفنانة هنادى مهنا عن انتهائها خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كوميدى باسم «بيضة دهب»، وتلعب من خلاله شخصية كوميدية تمامًا، وسيعرض على إحدى المنصات عبر شبكة الإنترنت، وقالت إنها متخوفة للغاية، نظرًا لأن الكوميديا ليست سهلة على الإطلاق.
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