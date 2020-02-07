تراند اليوم : وفاة “لينين الرملي” أشهر مؤلف مسرحي في مصر

أعلن اليوم وفاة الكاتب المصري، لينين الرملي، الذي اشتهر بكتاباته الفنية الساخرة، وكون ثنائيًا استمر لسنوات طويلة مع الممثل الكوميدي محمد صبحي.

والرملي من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي.

واشتهر الرملي بكتاباته الساخرة، والتي تحمل نقد الذات والسخرية من الواقع المرير، وتناقض شخصياته البلهاء والمتغطرسة المغترة بغبائها.

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بدأ مسيرته بالتعاون مع الممثل الكوميدي محمد صبحي وقدمًا للمسرح المصري، وأبرزها: “تخاريف”، “انتهى الدرس يا غبي”، “وجهة نظر”، “الهمجي”، “ماما أمريكا”.

فضلاً عن أعمال أخرى أشهرها “سك على بناتك” لفؤاد المهندس. وله أعمال سينمائية أشهرها “بخيت وعديلة” و”الإرهابي”، اللذين قام ببطولتهما عادل إمام.