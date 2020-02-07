تراند اليوم : بالأحضان و البوس .. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد عبد المنصف

تغزلت الفنانة لقاء الخميسي، في زوجها، حارس مرمى وادي دجلة، محمد عبد المنصف، وذلك في عيد ميلاده.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها وهي تقبل عبد المنصف، عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة: ” كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك، كل سنه وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها، ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك. بنحبك.. لقاء.. أدهم.. آسر”.

يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل “أبواب الشك” بطولتها، إلى جانب كل من “خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.