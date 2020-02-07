بطريقة مؤثّرة.. زوجان مسنان يودّعان بعضهما بعد إصابتهما بـ”كورونا”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 02:51 مساءً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لزوجين صينيين مسنين (في الثمانينات من العمر)، يودّعان بعضهما بطريقة مؤثّرة في المستشفى، بعد إصابتهما بفيروس “​كورونا​”.

وقد ظهر الزوجان مستلقيين على السرير، يمسكان يدي بعضهما وينتظران أسوأ ما يمكن أن يحدث، بعد أن كشف كلا إختباريهما عن نتائج إيجابية لفيروس “كورونا”.

ويمكن رؤية الزوج في الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته، بينما يمسكان بيدي بعضهما وهما مستلقيان على نقالات في المستشفى.

وأثبتت النتائج إصابة الزوجين بفيروس “كورونا” 2019-nCoV ، وأن “هذه قد تكون آخر مرة يلتقيان فيها ويسلمان على بعضهما البعض”.