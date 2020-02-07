فيديو قديم – حلا الترك طفلة من دون أسنان تغني لأم كلثوم بجرأة لافتة

متابعة بتجــــــــرد: تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لافتاً يعود إلى طفولة الفنانة حلا الترك. وظهرت فيه أثناء وجودها في حافلة برفقة عدد من الأشخاص وأظهرت جرأة لافتة في التعامل مع هؤلاء.

وأثارت الانتباه بأدائها أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بقوة شخصيتها، لافتين إلا أنها تتمتع بالجاذبية منذ صغرها.

وتناولت بعض التعليقات شكلها وخصوصاً سقوط أسنانها الأمامية الذي جعل مظهرها يبدو طريفاً جداً. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 41 ألف مشاهدة.

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تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لافتاً يعود إلى طفولة الفنانة حلا الترك. وظهرت فيه أثناء وجودها في حافلة برفقة عدد من الأشخاص وأظهرت جرأة لافتة في التعامل مع هؤلاء.

وأثارت الانتباه بأدائها أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بقوة شخصيتها، لافتين إلا أنها تتمتع بالجاذبية منذ صغرها.

وتناولت بعض التعليقات شكلها وخصوصاً سقوط أسنانها الأمامية الذي جعل مظهرها يبدو طريفاً جداً. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 41 ألف مشاهدة.