بالصور – بعد 11 عاماً الطفل مراد في “العشق الممنوع” أصبح شاباً وسيماً

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة عل تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً حديثة لنجم مسلسل “العشق الممنوع” باتوهان كاراجا كايا.

وظهر فيها الممثل الذي أدى دور الطفل مراد في العمل الشهير بعد مرور أكثرمن 11 عاماً على عرض العمل في العالم العربي.

وبدا أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله وأنه أصبح شاباً وسيماً جداً. وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات المتابعين على تلك الحسابات. وتساءل هؤلاء عن سبب غياب الفنان وعما إذا كان المسلسل هو العمل الأخير له أم أنه شارك في أعمال أخرى.

ويشار إلى أن المسلسل حقق الكثير من النجاح في العالم العربي وجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة التركية ومنهم الممثلة بيرين سات والممثل كيفانش تاتليتوغ والنجمة هازال كايا إلى جانب كل من نباهت جهرة وسلجوق يونتام.

وهو مقتبس من رواية تركية تحمل الاسم نفسه وتم تأليفها بين العامين 1899 و1900 وصورت للمرة الأولى كمسلسل من 6 حلقات بالأبيض والأسود في العام 1970 قبل أن يعاد تصويرها في العام 2008 بميزانية ضخمة جداً.