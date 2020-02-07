حفلتان لـ كاظم الساهر في عيد الحب

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن استعداده لإحياء حفلتين في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط الجاري، مفاجئاً جمهوره السعودي بهذا الخبر السارّ. ونشر الساهر عبر “تويتر” صورة “البوستر” الخاص بالحفلتين اللتين ستقامان في مدينتي الرياض وجدة بمناسبة عيد الحب، على أن تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة. وسيحيي حفلته الأولى في الرياض يوم 12 شباط على مسرح أبو بكر سالم، فيما سيحيي الثاني يوم 13 الجاري في مدينة جدة، على أن يتم تحديد المسرح خلال اليومين المقبلين.

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