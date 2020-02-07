عاصي الحلاني: “إفعل الخير.. وليقع حيث يقع”

متابعة بتجــــــــــرد: اعترض فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على مقولة “خيراً تعمل شرّاً تلقى”، مشيراً الى أنّه لا يعتمدها في حياته.

ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال فيها: “افعل الخير وليقع حيث يقع فلا يخدعوك بقولهم “خيراً تعمل شراً تلقى”.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية “بويا محمد” من أغنيات التراث والفلكلور العراقي وأعاد توزيعها موسيقياً وتسجيلها بأسلوبه.

وكان عاصي الحلاني قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة تحمل اسم “الوطن” إهداء إلى الشعوب العربية في هذا العالم، خصّها بكليب يحمل توقيع المخرج عادل سرحان. العمل نال إعجابًا كبيرًا، لأن الوطن فيه هو كل الوطن العربي، وقد أدّى عاصي الحلاني اللحن الذي صاغه بنفسه بقدرات فاقت الوصف، والكلمات بإحساس يوحي بوطنيته وعشقه للوطن كما رسمه شعرًا الراحل عمر الفرّا. ليأتي التوزيع الموسيقي مع طوني سابا مكملًا لهذا العمل الفني، الوطني بإمتياز.

الى جانب ذلك انتهى عاصي الحلاني من تسجيل مجموعة من الأغنيات التي سيطلقها في ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، مع تجهيزه لاختيار إحداها لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها عبر الفضائيات، مؤكداً أن فكرة إعداد ألبوم غنائي ما زالت موجودة، ولكنه يسعى لاختيار الوقت المناسب لذلك.