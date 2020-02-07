أسرة “الهيبة” تحتفل بعيد ميلاد منى واصف في كواليس التصوير

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت أسرة مسلسل “الهيبة” بعيد ميلاد الممثلة السورية القديرة منى واصف، وذلك في كواليس تصوير الجزء الرابع من العمل بعنوان “الهيبة الرد” والذي سيعرض خلال موسم رمضان 2020. وانتشر الفيديو المرفق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه واصف مع المخرج سامر البرقاوي وأعضاء فريق العمل الذين جلبوا قالب حلوى كبير وغنوا لها “سنة حلوة يا جميل”. فقالت الأخيرة بعفوية: “ليش هيك مكبرين القالب كل هالقد؟”. والجدير بالذكر أن “الهيبة الرد” سيعرض عبر شاشة mtv خلال موسم رمضان 2020 بجزئه الرابع والأخير.

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