للمرة الأولى: هازال كايا تتحدث عن وزنها خلال الحمل وبعده

متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور فترة قصيرة على ولادة طفلها الأول فكرت علي، ظهرت الممثلة التركية هازال كايا في أول حدث أمام كاميرات المصورين أثناء حضورها عرض أزياء المصمم التركي أوزغور ماسور.

ولاحظ الكثيرون أن النجمة التي حضرت الحدث من دون زوجها المخرج علي أتاي فقدت الكثير من الوزن الذي كانت اكتسبته خلال الحمل.

وللمرة الأولى ردت على أسئلة الصحافيين التي طرحت في هذا الشأن. ونقل عنها موقع sozcu التركي قولها إن الحمل كان بالنسبة إليها مرحلة خاصة جداً.

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وأضافت: “كانت مرحلة خاصة ولا يمكننا أن نصدق ما يحدث خلالها لأجسامنا. فهو يكتسب الوزن ثم يخسر الوزن سواء كنا نتناول الكثير من الطعام أم لا”.

وتابعت: “أعتقد أن ما فعله جسمي رائع ولا يصدّق فعلاً. والنصيحة التي أقدمها لكم هي تقبل الذات كما هي. فالكثير من النساء يتعرضن بسبب ذلك للمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وليست خسارة الوزن أمراً يستحق كل هذا الاهتمام… أنا أم سعيدة”.

وكشفت أيضاً بعض التفاصيل المرتبطة بحياتها الجديدة مع طفلها وقالت إن زوجها يهتم كثيراً به وبكل شي، لافتة إلى أنهما سعيدان جداً معه”.