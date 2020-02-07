عابد فهد يصل إلى بيروت لتصوير”الساحر” وماذا عن “هوس”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يصل النجم عابد فهد خلال الأيّام القليلة المُقبلة إلى بيروت للبدء بتصوير مشاهده في المُسلسل الرمضانيّ “الساحر”والذي تُشاركه فيه البطولة النجمة اللبنانيّة ستيفاني صليبا ويُعرض خلال الموسم الرمضانيّ 2020.

يُذكر أنّ مُسلسل “الساحر” من إنتاج شركة “I See Media ” لصاحبها أياد الخزوز وإخراج محمّد لطفي.

تجدر الإشارة أنّ النجم عابد فهد كان قد إنتهى في مرحلة سابقة من تصوير مشاهده في مُسلسل “هوس” مع شركة “I See Media ” أيضاً. وتدور قصّة هذا العمل حول طبيب تجميل تتعرّض زوجته لحادث، ما يضعه في وضع نفسيّ صعب وسط أحداث مُشوّقة.

يتألّف “هوس” من إحدى عشرة حلقة وسيُعرض قريباً وأولاً عبر تطبيق “جوّي””Jawwy Tv” أضخم منصّة الديجيتال عربيّاً قبل توزيعه على البثّ المفتوح في القنوات العربيّة.