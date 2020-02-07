بسمة تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل دورها في فيلم "رأس السنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية بسمة في لقاء خاص مع كاميرا "العين الإخبارية" عن تفاصيل دورها في فيلم "رأس السنة".

وقالت بسمة: "كنت خائفة في البداية من قصة الفيلم لأن أحداثه تدور في ليلة واحدة وتوقعت وجود ملل في السيناريو ولكن عند قراءة محتوى العمل وجدت أن الفيلم مثير وفيه كل عناصر النجاح فتحمست للمشاركة".



وأضافت: "أقدم في الفيلم شخصية رانيا، وهي سيدة تعاني الازدواجية ففي الوقت الذي تطلب من مهاجميها المواجهة، لا تسلك ذلك الطريق، ما يدخلها في صراع نفسي".

وعن دورها في فيلم "بعلم الوصول"، قالت إن الفيلم ينتمي إلى السينما المستقلة ويناقش قضية الصحة النفسية للمرأة وضرورة العناية بها، وتنتظر عرض هذا الفيلم لأنها بذلت مجهودا كبيرا في الشخصية، وتتمنى أن تنال رضا إعجاب الجمهور



وتشارك بسمة أيضا في فيلم "ماكو" وهو عمل جديد ومختلف وتم تصويره تحت المياه، ونجاح التجربة سوف يضع السينما المصرية في منطقة مختلفة، حسب كلامها.