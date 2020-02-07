خاص- صلاح الكردي يتفرّد بإحساسه في “موتني غيابك”

بمناسبة عيد الحب، أطلق الفنان صلاح الكردي أغنية جديدة بعنوان “موتني غيابك” وذلك حصرياً عبر تطبيق أنغامي.

أغنية “موتني غيابك”، أداها “الكردي” بأسلوبه المختلف الذي يتميز به، خاصة ان الكلمة الرقيقة التي كتبها الشاعر علي المولى ساهمت مع اللحن العذب الذي صاغه “الكردي” بأن يتفرّد الأخير بإحساسه الطاغي والذهاب الى أماكن بعيدة بصوته، بالاضافة الى الرؤية الجديدة في التوزيع الذي وقعه ايلي ناستا.

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استطاع صلاح الكردي أن يطوّع بصوته النغمة ليقدم الى الجمهور الفني الذواق قطعة فنية لافتة خاصة ان الشاعر علي المولى اعتمد كلاماً قريباً من الواقع كعادته وتدخل في الصميم مباشرة كجملة “قلبي صاير إجر كرسي”، أو ” ليكي عَ قلبي سمك الغبرة”.

يقول مطلع الأغنية الرومنسية: “بعدو قلبي عَ حطت ايدك من لما تركتيه/ حتى اصغر اشيا منك بعدا لهلأ فيه/ ما قدرت سنين البعد ولا جرح لي ما سكر بعد ولا الذكرى لي خانت وعد/ يمحو شي منك/موتني غيابك على فكرة/ليكي عَ قلبي سمك الغبرة/لإنو من بعدك انت ما بتتذكر عزتو مرة/احساسي بعدك ضيعتو/شوقي لغيرك حرمتو/قلبي صاير إجر كرسي/يعني وجودو متل قلتو/ (استمع الى الأغنية اضغط هنا)

وكان صلاح الكردي قد كشف في تصريح سابق معنا الى ان هناك العديد من الاعمال المقبلة يعمل عليها مع عدد من أهم النجوم اللبنانيين والعرب أبرزهم شيرين عبد الوهاب، نوال الكويتية، وائل جسار، سعد رمضان، اصالة نصري، صابر الرباعي.