سيلينا غوميز تضج أنوثة على السجادة الحمراء

حضرت النجمة سيلينا غوميز حفل توزيع جوائز Hollywood Beauty الذي أقيم في لوس انجلوس.

لفتت “غوميز” الأنظار بطلتها حيث أختارت لهذه المناسبة فستاناً زهري اللون، أنيق.

تمايلت سيلينا أمام عدسات الكاميرات، حيث ظهرت بمعنويات مرتفعة وهي تلتقط الصور مع زملائها على السجادة الحمراء.

Advertisements

وكانت “غوميز” قد فاجأت جمهورها الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت أنها تستعد لطرح خط مستحضرات تجميل خاص بها يحمل اسم Rare Beauty. هذه العلامة التجارية سيتمّ الكشف عنها في صيف 2020 في متاجر “سيفورا” في أميركا بحسب ما أعلنت في منشورها.

من جهة أخرى، تعيش سيلينا غوميز نجاح ألبومها الجديد “Rare” بعدما تصدر العمل ​ قائمة “Billboard 200″، بعد بيع 112،000 وحدة من الألبوم في أميركا بمجرد طرحه في الأسواق الموسيقية.

كما طرحت فيديو كليب أغنية Rare، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تخطى حاجز الـ 45 ملايين مشاهدة في ثلاثة أسابيع.