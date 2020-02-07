زهرة عرفات تصف الطفلة ريناد بقلة الأدب.. والأخيرة تعتذر بسخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات مقطع فيديو انتقدت فيه الطفلة السعودية ريناد، ووصفت تصرفاتها بقلة الأدب، وقالت زهرة عبر حسابها على سناب شات: "فيه شخصية في السوشال ميديا سنها صغير من طلعت وهي هذا أسلوبها وانتوا إلي وصلوتها للملايين، اكتشفت ان هذا الأسلوب بينجحها الي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط على الجمهور".

و جاء انتقاد زهرة عرفات لريناد على خلفية مقاطع الفيديو الأخيرة والتي وصفت فيها الطفلة السعودية أصحاب الهالات السوداء "بالوسخين" حيث تعرضت ريناد، لهجوم عنيف بسبب مقطع الفيديو، الأمر الذي أثار غضب الجمهور، نظرًا لأن البعض تكون الهالات السوداء لديه مرضًا وليس له علاقة بالنظافة.

وهذا ما بينته أيضًا بدورها زهرة عرفات، إذ قالت موضحة أن هناك بعض الأشخاص قد تكون طبيعة بشرتهم أكثر عرضة لحدوث الهالات السوداء ومهما حاولوا معالجتها لا تزول بسهولة.

واشتعلت المواقع غضبًا من طريقة ريناد الغريبة في إبداء النصائح، وإساءتها لمن يعانون من تلك الهالات المرضية في أغلب الأحوال.

بدورها قامت ريناد بنشر مقطع فيديو آخر عبر حساباتها على السوشال ميديا توجه فيها الاعتذار عن كلامها لكن بطريقة فكاهية، كما بدا عليها عدم الجدية في الاعتذار لتزيد الطين بلة بأسلوبها!

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وقالت ريناد: "لازم ننهي اليوم الموضوع لأن مرة أنا متنرفزة، أنا آسفة للناس الحقودة والتافهة والغيورة والمنتقدة للناس إلي ما يبغون يتنظفون لا تتنظفون" مع توجيه قبلات بطريقة فكاهية وغير لائقة تبين مدى عدم جديتها في الاعتذار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع الفيديو منتقدين اعتذار ريناد ومعلقين على كلام زهرة وجاء في التعليقات:

"عدلي وضعيه قعدتك وشوي رتبي شكلك هاذ شكل طفله وين أهلها عنها قسم بالله حرام هل أطفال تضييع وين عنهم الأهل".

وقالت إحدى الناشطات: "لا نتشغلون فيهم ترا يسوون كذا بس عشان ينشهرون بزيادة ولا ريناد حتى محتوى ما عندها".

وعلقت أخرى: "وإذا طفلة محد يقلها عيب إذا أهلها ما قالوا لها عيب لازم تعرف لأنه فعلا الفيديو تبعها مستفز وحتى لو طفلة لازم يكون عندها حدود من أدب الحوار ولازم فيه رقابة يعلمها اللي تقوله واللي لا".