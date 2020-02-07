رانيا يوسف: "تربيتي خليتني مؤدبة أكثر من اللازم.. وبدعبس ورا بناتي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف، أنها واجهت الكثير من المواقف الصعبة في حياتها، موضحًة أن صعوبتها جعلتها تتصدى لها بقوة كونها عاشت بين الناس "خائفة" من اتخاذ أي قرار، موضحة أن دراستها في مدارس الراهبات جعلت تربيتها مؤدبة أكثر من اللازم.

وأضافت رانيا يوسف، في تصريحات إذاعية ببرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنها كانت خجولة جدًا ولم تستطع أن تأخذ حقها في كثير من الأحيان، مردفة: "كنت بخاف أقول لا وتربيتي في مدارس راهبات خلتني طلعت مؤدبة زيادة عن اللزوم".

وأوضحت رانيا يوسف قائلة إنها تعلم بناتها حاليًا عدم الخوف من أي شيء في الحياة سوى من الله، لافتًة إلى أنها لم تكن تعرف كلمات تشتم بها أحد مبينة: "كنت بتكسف لما حد يسألني ودلوقتي اتعلمت أشتم شوية لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه".

وتابعت رانيا يوسف أنها أصبحت تفكر بعقلها لتقليل الأخطاء إضافة إلى بعض المجاملات التي تأتي على حساب عملها وأموالها.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن الطريقة التي تتعامل بها مع بناتها والأسلوب الذي تنتهجه في تربيتهن قائلة إنها لم تتعب كثيرًا في تربيتهن، مردفًة أنها تحب التقرب منهن بلغة التفاهم والحوار وأكدت أنها تلجأ في بعض الأحيان للتعنيف مثل كل الأمهات.

وشددّت على أنها تحرص على معرفة كل شيء خاص ببناتها حتى أصدقائهن، مستطردة: "بناتي ياسمين ونانسي بيقولوا اللي عاوزيني أعرفه بس أنا بدعبس من وراهم على كل حاجة تخصهم وده في إطار تربيتي ليهم".

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وأكدت رانيا يوسف أن بناتها يشجعونها على الحب والزواج، ودائمًا يقولون لها "لازم تحبي يا ماما وترتبطي".

وتابعت رانيا يوسف قائلة: "للأسف في صفات معينة في الراجل اللي ممكن ارتبط بيه بس أصحاب الصفات دي قليلين أوي".

وأكدت أنها أصيبت بحالة اكتئاب بعد انتهاء تصوير مسلسل "مملكة إبليس"، مردفة أنها تحب الروايات والأدب وتعيش الحلم وتصدقه مبينة: "خرجت من المسلسل ده وأنا عندي اكتئاب فظيع والحلقات القادمة سيراها الجمهور مختلفة تمامًا وبها حزن حتى في ملابسي وشكلي".

ونوّهت رانيا يوسف إلى أنها عانت كثيرًا مع السوشال ميديا وكانت ترد على الشتائم التي تتعرض لها في بداية الأمر، كاشفة: "في ناس مرضى تدخل تشتمني وفي البداية كنت بتضايق وأرد وبعدين بناتي فهموني إن أحسنلك لا تقرأي أي تعليقات".

وأضافت الفنانة المصرية أن السوشيل ميديا تريد معرفة كل شيء عن الشخص وحياته وكيف تسير، منوهة أن السوشيال ميديا سهّلت كل شيء، ولهذا قدمت برنامجًا عرضت من خلاله حياتها على غرار ما فعلته كيم كارداشيان.