سوزان نجم الدين تظهر بالكمامة والقفازات.. وتتحدث عن "كورونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عبر حسابها في إنستغرام فيديو، قدمت من خلاله نصائحها للوقاية من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في العالم.

وظهرت نجم الدين وهي تضع القفازات والكمامة وأكدت من خلال حديثها على أهمية ارتدائهما بشكل مستمر خاصة عند السفر والتواجد في المطارات، واللافت للنظر أن الفنانة السورية قد أغلقت خانة التعليقات على الفيديو.

لكن هذا الأمر لم يمنع الجمهور من تداول الفيديو والتعليق عليه بطريقة ساخرة، ففي الوقت الذي اعتبر أن نجم الدين حريصة على الجمهور وتقدم نصيحتها من أجل الحفاظ على صحتهم، سخر الكثيرون من إقحام نفسها في كل حدث، واستغلال أي حادثة حتى لو كانت عن الأمراض والفيروسات من أجل الظهور والتحوّل إلى حديث للسوشال ميديا.

وتعتبر نجم الدين من النجمات اللواتي أثرن الجدل حولهن بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، وتعرضت للانتقادات والسخرية بسبب كثرة التكريمات التي تنشرها عن نفسها، كما أنها تعرضت للهجوم بسبب بعض الفيديوهات والإطلالات الجريئة التي نشرتها بشكل مستمر لنفسها في السنوات الأخيرة.

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وتتواجد الفنانة السورية حاليًا في مصر، وكانت قد شاركت في عدد من الأعمال المصرية خاصة بعد الأزمة السورية، أبرزها مسلسل ابن أصول إلى جانب الفنان حمادة هلال والذي عرض عام 2019. كما شاركت ببعض المسلسلات السورية خلال هذه الفترة وأبرزها مسلسل "إمرأة من رماد" والذي تعرضت من خلال دورها فيه للهجوم بسبب بعض إطلالاتها الجريئة والمشاهد التي جمعتها بالفنان سعد مينة، والذي عرض عام 2015.

فيما يرى البعض أن أفضل ما قدمته السورية سوزان نجم الدين خلال مسيرتها هو دورها الذي كان سبب شهرتها "نهاية رجل شجاع" إلى جانب مواطنها الفنان أيمن زيدان.

وعلى صعيد مختلف، جاء فيديو نجم الدين بعد انتشار أنباء عن احتجاز الفنانة المصرية بشرى في المستشفى، للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا بعد شعورها بضيق حاد بالتنفس، إلا أنها أكدت لجمهورها عن أنها تعرضت لهذه الأزمة بسبب حساسية لم تقم بمعالجتها منذ بدايتها وأنْ لا صحة لإصابتها بالكورونا، شاكرة الجمهور الذي حرص على السؤال عنها وعن صحتها.