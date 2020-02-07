تولاي هارون وسحر فوزي تنتقدان نقابة الفنانين وتبحثان عن تفسير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الفنانة السورية تولاي هارون طريقة تعامل نقابة الفنانين والمجلس الحالي مع ترشيح بعض الأسماء الجديدة لانتخابات المجلس النقابي المقبل. معتبرة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك أن المجلس الحالي قد يكون خائفًا من ترشيح بعض الفنانين لأنفسهم في الانتخابات المقبلة. وتساءلت هارون إن كانوا يخافون على النقابة أم على الكرسي.

واعتبرت أن أعضاء المجلس الحاليين لم ينجزوا شيئًا. مؤكدة أنها مع رفاقها قدموا ترشيحهم بشكل قانوني ونظامي، مبدية استغرابها من تعامل النقابة معهم وعدم نشر أسماء المرشحين عبر صفحة النقابة الرسمية على الفيسبوك.

ورفضت هارون أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين بلوحة الإعلانات في مقرّ النقابة بأسمائهم الحقيقية التي لايعرفها كثيرون، معتبرة هذا تصرفًا معيبًا وقالت: "انا بنقابتي واسمي الفني تولاي مو سناء، و الفنانة سحر فوزي باسمها الكبير مو سحر فوزي طموق، والفنان القدير عصمت رشيد مو عصمت علي".

وأضافت بأنها تحمّل المسؤولية الكاملة للجنة الانتخابات التي لم تأخذ بعين الاعتبار أسماءهم الفنية المعروفة. وطالبتهم بتعديل الأسماء.

سحر فوزي تبحث عن تفسير

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بعدما نشرت هارون انتقادها جاء كلام الفنانة سحر فوزي داعمًا لها عبر التعليقات وقالت فوزي إنها لم تجد تفسيرًا لما يحدث، ولا تعرف لماذا يتم التعتيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس النقابي. مضيفة أن نقابة الفنانين لا تترك تفصيلاً ولا فعالية حتى تنشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بينما لم تنشر حتى الآن أسماء المرشحين للانتخابات.

تصحيح مسار نقابة الفنانين

وتجاوبًا مع نداءات الفنانين كتب الكاتب والمخرج السوري زهير قنوع تحت هاشتاق "تصحيح مسار نقابة الفنانين" داعيًا كل أعضاء النقابة من دراميين وموسيقيين وفنانين وفنيين من كافة الاختصاصات إلى المشاركة في الانتخابات قائلاً بأنه لم يعد خافيًا على أحد أداء أعضاء المجلس النقابي الحالي. مؤكدًا على ضرورة تصحيح مسار عمل نقابة الفنانين الذي لن يتم إلا بالانتخاب لتغيير الواقع الحالي للفنانين. وليس عبر المطالبات و منشورات الفيسبوك والتمني. آملاً أن يحضر الجميع بكثافة يوم الانتخابات لتحقيق التغيير والتطوير وانتخاب فريق عمل صادق و واقعي يحترم تطلعات أعضاء النقابة ويدعم حقوقهم.