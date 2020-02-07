أمل عرفة في ثاني أعمالها للموسم الرمضاني المقبل.. تعرفي عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت النجمة السورية أمل عرفة الى أبطال مسلسل "شارع شيكاغو" إخراج وتأليف محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع تطبيق وياك.

وستجسد أمل عرفة في هذا العمل الاجتماعي الرومنسي الذي يحمل خطًا تشويقيًا عاليًا شخصية "سماهر".

ويحاكي العمل قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تؤدي دورها الفنانة سلاف فواخرجي، تهرب برفقة بطل شعبي هو مراد عكاش يؤدي دوره الفنان مهيار خضور، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة السيتنيات من القرن الماضي، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو ذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي. وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتين الزمنيتين مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال. وسيبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة السورية دمشق ليكون جاهزًا للعرض في شهر رمضان المقبل.

"حارس القدس"

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يعتبر "شارع شيكاغو" العمل الثاني لعرفة بعدما أنهت تصوير دورها في مسلسل "حارس القدس" للكاتب حسن م يوسف والمخرج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والاذاعي، حيث صورت مشاهدها بين حلب ودمشق والعديد من المناطق السورية بشخصية "الدكتورة ريما".

ويتناول المسلسل سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي حيث يتصدى لشخصيته النجم السوري رشيد عساف.

وكانت عرفة قد أعلنت سابقًا عن بدئها بكتابة مشروع فني جديد لم تعلن عن تفاصيله، لكنها أكدت أنه ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل " سايكو " ولا علاقة له به، إنما هو مشروع فني منفصل.

وكانت أمل عرفة قد قامت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "كونتاك" إخراج حسام الرنتيسي وإنتاج إيمار الشام برفقة النجم محمد حداقي ونخبة من نجوم الدراما السورية، حيث حقق العمل نجاحًا جيدًا قدمت خلاله عرفة شخصية "انتصار الجزراوي" التي تنزح من الشمال السوري إلى دمشق وتدور أحداثه الكوميدية في بناء بمدينة دمشق يعتبر بسكانه نموذجًا مصغرًا عن المجتمع السوري.