أحمد أبو هشيمة يستعد للزواج من حبيبته اللبنانية بـ 3 زفافاتٍ ضخمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لدخول القفص الذهبي قريبًا، وكشفت بعض المصادر أنه يعيش قصة حب مع فتاة لبنانية من عائلة "نصور"، ويستعدان لتتويج هذه العلاقة بالزواج في الفترة القريبة.

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال المصري سيقيم 3 حفلات زفاف، أولها في بلده مصر، والثاني في بلد العروس لبنان أما حفل الزفاف الثالث فمن المقرر أن يكون في جزر المالديف، بحضور عدد من المشاهير المقربين من أبو هشيمة وأصدقائه، ومن المتوقع أن يضم حفل الزفاف في مصر نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو دياب، ومحمد حماقي، وتامر حسني.

ويأتي هذا الخبر بعد الفضيحة الأخيرة التي عاشها أبو هشيمة، إثر تسريب فيدوهات له وصفت بـ "الفاضحة"، وكشفت الجهات الرسمية في مصر أن أبو هشيمة تعرض للابتزاز بعد سرقة موبايل شقيقته، ولأنه لم يستجب للتهديد تم فبركة هذه الفيديوهات، فيما أكد البعض أنها حقيقية وأنّه استطاع تدارك الأمر.

كما أكدت بعض المصادر أن علاقة ابو هشيمة بحبيبته اللبنانية لم تتأثر بسبب هذه الفضيحة، بالرغم من انتشار بعض الأخبار قبل مدة عن وجود مشاكل وقطيعة بينهما.

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وكان أبو هشيمة قد أثار ردود فعل غاضبة خلال ظهوره بأحد هذه الفيدوهات وحديثه عن النجمات، واصفًا إياهن بـ "السهلات" وأنه أقام علاقة مع عدد كبير منهن، ولا يمكن أن يتزوج بشكل رسمي من إحداهن.

يُشار إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمرا سويًا لمدة 6 سنوات، إلا أنهما انفصلا في يناير من عام 2018، وكشفت الفنانة اللبنانية بعد الطلاق أنها ندمت على زواجها من أبو هشيمة، مُصرحة أنه بالرغم من ثروته الكبيرة إلا أنه حقق شهرة واسعة بعد زواجه منها.

وارتبط اسم أبو هشيمة بعدد من النجمات والمشاهير، إذ انتشرت أنباء عن وجود علاقة تربطه بشقيقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، كما انتشرت بعض الشائعات عن وجود علاقة بينه وبين الفنانة المصرية مي عز الدين في فترة من الفترات، إلا أنهما قاما بنفي هذه الأخبار.