ياسمين رئيس تكشف سر "نضارتها" الغريبة

تحدثت الفنانة ياسمين رئيس، عن علاقتها بالفنان محمد إمام، خاصة بعد تعاونهما لأول مرة في فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض.

وقالت ياسمين خلال لقائها ببرنامج "MBC Trending"، إن محمد إمام راقٍ جدًا في التعامل، موضحة أن التفاهم الكبير بينهما سيظهر على الشاشة للجمهور أثناء مشاهدتهم للفيلم.

وعن نظارتها الغريبة التي ارتدتها في كواليس تصوير "لص بغداد"، أوضحت أنها من اختيار ابنها، والذي كان يظن أنها لعبة لكنها أُعجبت بها وقررت الذهاب بها إلى موقع التصوير، مؤكدة: "قالولي الله حلوة أوي يالا نتصور بيها، كانت نمرة وقعدوا يئلشوا عليها".

فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد العوضي، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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