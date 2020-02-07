جمال عبدالناصر يحتفل بـ"خطوبة" نجله

احتفل الفنان جمال عبدالناصر، بـ"خطوبة" نجله "مهاب"، أمس الخميس، في حفل عائلي اقتصر على أهل العروسين فقط.

وشارك عبدالناصر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على "فيسبوك"، صورا من حفل الخطوبة، وعلق عليها قائلًا: "بالأمس وبحمد الله وفي حفل عائلي، تمت قراءة الفاتحة للعروسين مهاب جمال عبدالناصر والآنسة فريدة شريف عبية، كل دعواتنا لهما أن يتم الله فرحتهما ويحقق لهما ما يتمنياه وما نتمناه لهما من خير وسعادة وحب بفضل الله ورعايته وتوفيقه، والعاقبة عندكم في المسرات".

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان جمال عبدالناصر مسلسلي "حكايتى" و"بلا دليل"، الأول تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، والثاني تم عرضه مؤخرًا خارج السباق الرمضاني.

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