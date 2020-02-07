طبيب أصالة ينفي شائعة ارتباطه بها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفى طبيب التجميل فادي نصر، شائعات ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري، التي ضجت بها وسائل التواصل الإجتماعي بصور مثيرة للجدل تجمعه بها عقب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان. وأكد في حديثه عبر قناة "المحور" أنه متزوج ولديه أولاد. مشيراً إلى أن "هناك بعض الأشخاص الذين يحبون الاصطياد فى الماء العكر، ويريدون الحديث عن أي شيء."
وفيما أوضح أن الصورة التي انتشرت لهما على مواقع التواصل كانت بعيد إجراء عملية لها، قال أن أصالة من الشخصيات الجميلة والعفوية. وعلّق مازحاً أنه بعد انتشار الشائعة اتصل بها، وقال لها: "تعالي نتجوز بقى.. ولازم نخلص الموضوع ده.. ويكون حقيقي بعد الشائعة".
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