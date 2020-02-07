يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
""الخليج 365"" من بيروت: تترأس الفنانة المصرية ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في أولى دورات مهرجان البحرين السينمائي المقرر إقامته في الفترة ما بين 4 و8 من شهر مارس المقبل بتنظيم نادي البحرين للسينما، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس النادي في العام 1980.
وقالت إدارة المهرجان في بيانها: "إن اختيار ليلى علوي، جاء لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية". وتضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.
ويشمل "المهرجان" أيضاً مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية، تضم ثلاثة بحرينيين هم المنتج والسيناريست فريد رمضان والناقد حسن حداد والأكاديمي محمد السيد.
كما يشمل مسابقة "مركز التفوق" التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج جمعان الرويعي وفاطمة ربيعة مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية والممثلة أمينة القفاص.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم في "البحرين السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.