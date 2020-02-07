ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم في "البحرين السينمائي"

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""الخليج 365"" من بيروت: تترأس الفنانة المصرية ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في أولى دورات مهرجان البحرين السينمائي المقرر إقامته في الفترة ما بين 4 و8 من شهر مارس المقبل بتنظيم نادي البحرين للسينما، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس النادي في العام 1980.

وقالت إدارة المهرجان في بيانها: "إن اختيار ليلى علوي، جاء لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية". وتضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

ويشمل "المهرجان" أيضاً مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية، تضم ثلاثة بحرينيين هم المنتج والسيناريست فريد رمضان والناقد حسن حداد والأكاديمي محمد السيد.

كما يشمل مسابقة "مركز التفوق" التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج جمعان الرويعي وفاطمة ربيعة مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية والممثلة أمينة القفاص.