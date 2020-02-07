شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: تربيتى فى مدرسة راهبات خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة مع الإعلامية إنجى على فى برنامجها "أسرار النجوم"، وكشفت عن الطريقة التي تتعامل بها مع بناتها، وعن الأسلوب الذى تنتهجه في تربيتهن، وأن شخصيتها في مسلسل "الآنسة فرح" تشبهها كثيراً.

وتابعت رانيا أنها تحب أن تتقرب منهن، بالتفاهم والحوار، إلا أنها تلجأ إلى تعنيفهن في بعض الأحيان مثلما تفعل كل الأمهات، مضيفة إلى أنها تحرص دائمًا على معرفة كل شيء حول أصدقائهن، معلقة: "بحاول أعرف.. طبعا اللي هما بيقولوه هو اللي عاوزني أعرفه، لكن بحاول أدعبس من وراهم".

وأكدت رانيا أنها مؤخراً بدأت ترد على الانتقادات وشخصيتها أصبحت قوية، موضحة أنها بحكم تربيتها في مدرسة راهبات فكانت مؤدبة زيادة عن اللزوم، وتخاف أن تقول لا في كثير من المواقف التي كان عليها رفضها.

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وقالت رانيا في تصريحاتها مع انجى على، أن القرارات تتغير مع المراحل العمرية فى حياتنا والاختيارات تتغير والإنسان يتغير ظاهرياً وداخلياً، موضحة أنها أصبحت أكثر جرأة عما بدأت فى حياتها، ودائماً تعمل حسابا للآخرين، وقليلة الكلام ومتفائلة للحياة ، وأصبحت تفكر بعقلها أكثر من قلبها في الفترة الأخيرة.

رانيا يوسف عرض لها مؤخرًا، مسلسل "الآنسة فرح" على احدى المنصات الإلكترونية وشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهبة عبد العزيز، كما يعرض لها مسلسل "أفراح إبليس" عبر تطبيق شاهد.

ويعرض لها سينمائياً فيلم "دماغ شيطان"، وتنتظر عرض فيلم "صندوق الدنيا".