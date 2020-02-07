شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" و"الممر" و"ولاد رزق 2" الأكثر طلبا فى الأحداث الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عدد من الأفلام التى تواجدت فى السينمات خلال الفترة الأخيرة من تحقيق المعادلة الصعبة، من حيث الجماهيرية والإقبال عليها فى دور العرض وتحقيق الإيرادات المرتفعة، وفى نفس الوقت نجاحها على المستوى النقدى ومشاركتها فى الأحداث الفنية والثقافية المختلفة.يأتى فى أول قائمة هذه الأفلام "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، الذى عرض ضمن قسم بانوراما السينما المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى، كما عرض أيضا ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان جمعية الفيلم، كما عرض ضمن فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم بتحقيق إيرادات لأول مرة فى تاريخ السينما المصرية تجاوزت الـ104 ملايين جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات فى 2019 والذى استمر عرضه لمدة 50 أسبوعًا، والفيلم إشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويقوم بالبطولة كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار وخالد الصاوى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

ويأتى فيلم «الممر» للنجم أحمد عز فى القائمة أيضا، والذى استطاع أن يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة، وتم عرضه أيضا بعدد من الأحداث الفنية والثقافية، حيث عرض ضمن قسم بانوراما السينما المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى، كما عرض ضمن فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، وأيضا ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان جمعية الفيلم، كما عرض فى جامعة كفر الشيخ ضمن الندوات التوعوية التى يرعاها الأمن القومى المصرى.

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يعتبر فيلم «الممر» بمثابة العودة لإنتاج الأفلام الحربية التاريخية مرة أخرى، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

فيلم «ولاد رزق 2» كان له النصيب أيضا بالتواجد ضمن قائمة الأفلام المطلوبة فى الأحداث الفنية والثقافية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى شباك التذاكر، حيث عرض بعدها ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان جمعية الفيلم، وعرض أيضا فى الجامعة الأمريكية وأقيمت ندوة لمناقشته مع الطلاب وتكريم أبطاله.

ويأتى ذلك بعد النجاح الذى حققه فيلم «ولاد رزق 2» بعد استطاعته لكسر حاجز الـ100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، واحتل المركز الثانى فى تحطيم الأرقام القياسية فى الإيرادات بعد «الفيل الأزرق 2»، ويشارك فى بطولة الفيلم النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وخالد الصاوى وكريم قاسم ونسرين أمين وعدد من ضيوف الشرف.