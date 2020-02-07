شكرا لقرائتكم خبر عن كيرك دوجلاس.. حادث تحطم طائرة غير مجرى حياة أسطورة هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل النجم الأسطورة كيرك دوجلاس عن 103 أعوام، وقال النجم مايكل دوجلاس، إن والده كيرك كان أسطورة لدى العالم، فهو فنان من عصر السينما الذهبى، سيظل التزامه بالعدل والقضايا التى يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا، ووجاء الخبر صادما لنجوم هوليوود ممن عبروا عن حزنهم على رحيله، فهو يعتبر النموذج للفنان الأسطورة لدى صناع السينما العالمية.

كيرك دوجلاس ينحدر من أصول روسية واسمه الحقيقى إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسى وكتب عشر روايات ومذكرات، من أشهر أدوار الممثل دوجلاس فيلم سبارتكوس الشهير بمحرر العبيد Spartacus عام 1960.

كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكان مؤخرا فى المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكى بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حى على القائمة.

كان للممثل الأمريكى كيرك دوجلاس تجربة جعلته قريبا للغاية من الموت، بعد تعرضه لحادث طائرة، لكن نجاته منه فى عام 1991 غيرت حياته، حيث كان دوجلاس، راكبا فى طائرة هليكوبتر يقودها صديقه الطيار فنان الرسوم المتحركة نويل بلاند، ومساعد الطيار مايكل كارا، وأقلعا من أحد المطارات فى كاليفورنيا ليصطدما بطائرة استعراضات على متنها طياران توفيا جراء الحادث.

وقال دوجلاس عن الحادث فى أحاديث سابقة: «لن أنسى هذا التاريخ أبدا.. فى جزء مريع من الثانية حدث التصادم وتحولت الطائرة الاستعراضية إلى كرة من النار فى مشهد مريع ومحزن، بينما سقطت طائرتنا من على بعد 20 40 قدما من السماء هبوطا، لنصطدم بأرض المطار، كنت حينها فاقدا للوعى لأفيق لاحقا حيث نجوت أنا ومن معى، لأطرح من يومها سؤالا واحدا هو لماذا مات من كان على متن الطائرة الاستعراضية، لماذا بقيت على قيد الحياة؟».

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وأشار إلى أن الناس دائما ما يسألونه عما شاهد أو سمع وقت وقوع هذا الحادث، قائلا: «وأرد عليهم بأنى وقتها لم أر أو أسمع أى شىء، لا أتذكر كيف تم سحبى من حطام الطائرة ووضعى فى سيارة الإسعاف وإحضارى إلى الطوارئ وإجراء الفحوصات المختلفة وحياتى تغيرت منذ ذلك الوقت إلى الأبد».