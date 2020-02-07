شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز فى فيديو بعد العملية: المرارة واتفقعت.. هاه إيه تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صبرى فواز ، متابعيه بأول فيديو من داخل المستشفى بعد إجراء عملية إزالة المرارة، وذلك بطريقته الساخرة.

وقال فواز على طريقة محى إسماعيل، "جلطة واتجلطنا ..المرارة واتفقعت وكنت عبقرى.. هاه إيه تانى".

وأجرى الفنان صبرى فواز أمس الخميس عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات المهندسين لاستئصال المرارة، قبل البدء في تصوير مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى .

ووقع صبرى فواز على عقود المشاركة في مسلسل "أسود فاتح" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

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صبرى فواز يعرض له حاليا مسلسل "مملكة ابليس"، على احدى المنصات الرقمية العربية، وهو العمل الذى لاقى جدلا واسعا منذ انطلاق عرضه، خاصة أنه تناول عدد من القضايا ، بالإضافة إلى أزمات الحارة الشعبية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من راناي يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، ميدو عادل، سلوى خطاب، ايمان العاصى، خالد أنور، محمد جمعة، كريم قاسم، محمود الليثى، نانسى صلاح، أسماء جلال، ومجموعة من الشباب، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى .

كما ينتظر صبرى فواز استكمال تصوير مسلسل "ملاك" ، الذى توقف تصويره بسبب التصاريح، ويشارك في بطولته كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، أحمد صيام، أميرة العايدى، ميدو عادل، محمد لطفى، أسماء جلال، وأخرون، تأليف حسان دهشان، اخراج إبراهيم فخر.