شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تطارد أصحاب المهرجانات.. وشاكوش يدخل فى صدام مع بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 10 سنوات من الآن، ظهرت موضة جديدة فى عالم الأغنية لم تنتشر إلى حد الظاهرة التى يستوجب الوقوف عندها، وكان جمهورها محدودًا فقط يقتصر على سائقى التوك توك والميكروباص، اختلف الناس حولها بين وصفها بالابتذال واعتبارها امتدادا للأغنية الشعبية، وأرجع النقاد والفنانون سبب ظهورها إلى الضحالة الثقافية لمستمعيها، ومع الوقت بدأ يتسع صداها لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات وتتردد على ألسنتهم، فلا يخلو فرح سواء فى الشوارع أو القاعات الفاخرة من أغانى المهرجانات، وأصبح الأمر ظاهرة توقف عندها الكثير بالنقد والتحليل.

شاكوش يتفوق فى المشاهدات على نجوم كبار

بين ليلة وضحاها، تربع مغنى المهرجانات حسن شاكوش على عرش اليوتيوب وأصبح «تريند» بأغنية «بنت الجيران» التى حققت ‏أكثر من 65 مليون مشاهدة متفوقا على أسماء كبيرة فى عالم الغناء، مثل عمرو دياب ومحمد حماقى وغيرهما.

وفى مفاجأة غير متوقعة، صرح شاكوش أنه حاصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية، واصفا الأمر بأنه شرف كبير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»، مضيفًا أن الفنان الكبير هانى شاكر وجه له مجموعة من النصائح عبر مساعديه فى النقابة بضرورة انتقاء كلمات الأغانى وتجنب الإسفاف.

من جانبه رد طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة الموسيقيين بأن حسن شاكوش خاض امتحان النقابة، لكن حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.

وأشار مرتضى إلى أن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار فى كل المتقدمين ممن خاضوا الاختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.

صدام "تحت الترابيزة" بين شاكوش وحمو بيكا

وفى صدام من نوع جديد، قال حمو بيكا لـ«الخليج 365» إنه قام بمنع أغانى حسن شاكوش التى قدمها فى البرامج التليفزيونية خلال الأيام الماضية، خاصة أنه يمتلك الحقوق الملكية الفكرية لتلك الأغانى، مشيرًا إلى أنه سيظل محتفظًا بحقه فى تلك الأغانى حتى آخر نفس فى عمره، على حد قوله، مضيفًا أنه ليس من حق حسن شاكوش أن يغنى إلا بأمر منه، وأنه لم يوافق على غنائه بدون تصريح أو علم منه.وأضاف بيكا «أنا اللى عملت حسن شاكوش» والكل يشهد بذلك، موضحًا أن أرقام أغنياته تثبت صحة كلامه، «حيث حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، ولكن مشاهدات شاكوش أقل منى بكثير، واللى عاوز يصدق يدخل يشوف».

واستكمل بيكا، أن حسن شاكوش لم يتفوق عليه مثلما ردد البعض، ولكن الفرق «أن شاكوش صرحت له نقابة المهن الموسيقية بالغناء، بينما تتعنت النقابة برئاسة الأستاذ هانى شاكر معى ولم تعطنى تصاريح الغناء حتى الآن، وللعلم أنا متفوق عنه فى الطلب على الأفراح والنايت كلوب وخلافه».

القضاء لم يحسم الخلاف بين نقابة الموسيقيين وبيكا

وفى آخر تطورات الخلاف بين نقابة الموسيقيين ومغنى المهرجانات حمو بيكا، أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير بـ«بيكا» إلى محكمة جنح الدخيلة بجلسة 15 فبراير الجارى بتهمة سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية، وكان قد قدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته «حمو بيكا» باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين، إن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين.

وأضاف فى بيان له، أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

Advertisements

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، بعد وصوله إلى سرايا النيابة، واستمر التحقيق ساعة كاملة لاستجوابه فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية إلى أن تم إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وتحديد أول جلسة لمحاكمته.

المصنفات تداهم مسرح الهوسابير بسبب "حنجرة وكزبرة"

وداهمت لجنة من المصنفات ونقابة الموسيقيين مسرح «الهوسابير»، من أجل وقف مغنيى المهرجانات حنجرة وكزبرة اللذان يشاركان بالغناء فى عرض مسرحى بعنوان «حماتى راجل» فى المقابل قرر الثنائى تحرير محضر اعتداء عليهما ضد اللجنة، كما حررت النقابة أيضًا محضر ضدهما ويزعم كل طرف أنه تم التعدى عليه».

وقبل مداهمة اللجنة، أرسلت نقابة المهن الموسيقية، إنذارًا إلى مدير مسرح الهوسابير، وذلك بعدما علمت، بأن هناك مسرحية سيشارك فيها «حنجرة وكزبرة».

وجاء نص الإنذار: «نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد نما إلى علم النقابة، اشتراك بعض الممنوعين من الغناء «فرق المهرجانات»، فى أحد العروض المسرحية، التى سوف يتم عرضها على خشبة مسرح الهوسابير، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة، لنص القانون رقم35 لسنة 1978، وتعديلاته، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الإدارة واللوائح الداخلية».

وتابع: «لذا تنبه نقابة المهن الموسيقية على سيادتكم بعدم تشغيل أى فقرة فنية من فرق المهرجانات، حيث إن ذلك يعد مخالفًا للقانون، وسوف تقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاة كل من يخالف ذلك».

كانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، قد أصدرت قرارًا بمنع 16 من مطربى المهرجانات من الغناء أو إقامة حفلات، وأبلغت النقابة جميع مديريات الأمن وهم: حمو بيكا، مجدى شطة، حنجرة، كزبرة، الزعيم، بصلة، الصواريخ، العفاريت، وزة، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتى، شواحة، الكعب العالى، ابوليلة، اندرو الحاوى.

وحذرت النقابة من عقوبة رادعة وهى الحبس من شهر إلى 3 أشهر، والغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه، ضد أى منهم فى حال مشاركتهم فى حفلات غنائية أو ضد من يسهل مشاركتهم فى الغناء.