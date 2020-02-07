شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل بهاء سلطان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائى بعد غياب طويل، بسبب أزمته مع المنتج الفنى نصر محروس، حيث يحيي حفل بساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل الساعة السابعة.



بهاء سلطان

ونشر الحساب الرسمي لساقية الصاوي، عبر موقع "فيس بوك" إعلان عن الحفل بعنوان: "الفنان بهاء سلطان فى الساقية 6 مارس"، وقسمت أسعار تذاكر المقاعد إلى 5 فئات، وهي: 257، 307، 357، 407، 457 جنيها، فيما أقرت 157 جنيها لتذاكر الوقوف.

يشار أن المنتج نصر محروس، عبر عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، :"استجابة إلى مبادرتها، فإننى أوضح لها وللجمهور الحبيب إننى أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفنى الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركتى وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذى يستحقه والشهرة التى يحلم بها".

وكانت وجهت الإعلامية إسعاد يونس رسالة إنسانية للمنتج نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة" ، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها وندائها لنصر محروس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".