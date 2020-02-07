كيف تحمي سوزان نجم الدين نفسها من "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو، كشفت خلاله عن الطريقة التي تحمي بها نفسها من فيروس كورونا.
وظهرت في الفيديو وهي ترتدي كمامة وقفازات، وقالت خلاله "كمامة، قفازات، كل شوية بشرب مايه، لأن متل ما عرفنا كلنا أن هذا الفيروس بيتنقل عن طريق النفس والريق الناشف وملامسة الأسطح، عشان هيك بليز ما حدا يستهتر بالمرض ويقول ما راح يوصلي ان شاء الله ما يوصلكم ولا يوصلي ولا يوصل لحدا ابدا".
وتابعت "الاحتياط واجب والوقاية خير من قنطار علاج، الله يحميني ويحميكم ويحمي الجميع، والله يعطينا خير هذا الشهر وما يحملنا مصايب متل الشهر اللي قبله، إلى اللقاء بعيدا عن الأمراض والأوجاع وإن شاء الله بشوفكم على حب وفرح يا رب".
جدير بالذكر أن أخر أعمال سوزان نجم الدين، كان مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ابن أصول"، وفي السينما فيلم "حملة فرعون".
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